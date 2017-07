FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

GQTW XFRA MHY2109Q6065 DRYSHIPS INC. 6/17 DL-,01

3K2 XFRA US48244B1008 KCG HOLDINGS INC.A DL-,01

BC8 XFRA DE0005158703 BECHTLE AG O.N.

X6S XFRA CA86181P1045 STONEGATE AGRICOM LTD

MEE XFRA AU000000CNX4 CARBON ENERGY LTD

L3O1 XFRA CA63940B1067 NAVIS RESOURCES CORP.

HEE XFRA GRS395363005 HELLEN.EX.-ATHENS ST. NA.