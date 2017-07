FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.07.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 25.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.07.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RQ4 XFRA US7617131062 REYNOLDS AMERICAN INC.

EF9 XFRA KYG097021045 BELLE INTL HLDGS HD-,01

GIX XFRA AU000000AR17 ARROWHEAD RES