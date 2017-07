Erstmals integriert wurden außerdem die dezentralen "Lossnay VL" Lüftungssysteme des Unternehmens. "Zunehmend werden von unseren Kunden beide Produkte gleichzeitig für ein Projekt abgefragt und eingesetzt", erläutert dazu Dror Peled, General Manager Marketing, Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. "Deswegen haben wir in der neuen Preisliste diese beliebte System-Kombination direkt zusammengefasst." Zu den neuen Ecodan Außengeräten sind in der Preisliste umfangreiche Informationen zu finden. Bei den Wärmepumpen konnte der Schallleistungspegel je nach System noch weiter auf rund 58 dB(A) reduziert werden. In den oft als besonders störend empfundenen niederfrequenten Bereichen von 63 und 125 Hz werden sogar geringere Werte erreicht. Erhältlich sind die neuen Außengeräte mit "Zubadan"-Verdichter und 8 bzw. 11 kW sowie mit Power Inverter-Verdichter mit 7,5 und 10 kW Heizleistung. Neu in der Preisliste ist ebenfalls das Lossnay Lüftungsgerät VL 50 für den Einsatz in kleinen Wohn- und Arbeitsräumen. Mit einem Luftvolumenstrom von 15 bis 54 m³/h eignet es sich für kleinste Räume mit ihren besonderen Anforderungen. Der Wirkungsgrad der dezentralen Geräte mit ...

