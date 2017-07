Bern - Das Kandidatenkarussell für die Nachfolge von Bundesrat Didier Burkhalter beginnt sich zu drehen: Nach FDP-Fraktionspräsident Ignazio Cassis meldete am Wochenende auch die Westschweizer Staatsrätin Jacqueline de Quattro ihr Interesse an dem Posten an. Für CVP-Präsident Gerhard Pfister ist Cassis aber trotzdem bereits jetzt "so gut wie gewählt".

De Quattro liess sie der Nachrichtenagentur sda am Samstag über ihre persönliche Mitarbeiterin Anne Dousse ausrichten, dass sie als Kandidatin für die Waadtländer FDP ins Rennen um den Bundesratssitz steige. Die "Schweiz am Wochenende" hatte bereits berichtet, dass sich de Quattro aus der Deckung wage.

Die FDP-Frauen reagierten erfreut auf die Ankündigung. De Quattro könne auf ihre "tatkräftige Unterstützung" zählen", schrieben die Frauen am Samstagabend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Die 57-jährige Juristin de Quattro ist in Zürich geboren und spricht drei Landessprachen fliessend. Seit 2007 sitzt sie im Waadtländer Staatsrat. Zuerst leitete sie das Departement für Sicherheit und Umwelt, seit 2014 steht sie dem Departement für Umwelt und Raumplanung vor.

Im vergangenen April wurde de Quattro für eine dritte Amtsperiode als Staatsrätin wiedergewählt. Schon damals hatte sie erklärt, dass dies ihre letzte sein werde.

Weitere Namen

Die FDP des Kantons Waadt will ihre Kandidaten am 10. August nominieren. De Quattro war bereits als mögliche Anwärterin aus der Romandie gehandelt worden - zusammen mit der Waadtländer Nationalrätin Isabelle Moret und dem Genfer Staatsrat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...