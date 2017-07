Dabei durchschlägt ein Funke die gesamte Emailschicht, und es entsteht ein Kanal mit einem Durchmesser von wenigen Zehntel Millimeter, welcher bis zum Stahlkörper des Apparates reicht. Durch diesen Kanal kann korrosives Medium eindringen und den Stahl korrodieren, was dann letztendlich zu großen Schäden führt. Je nach Grad der Korrosivität des Mediums im Behälter setzt dann im Bereich der geschädigten Stellen intensive Korrosion des freiliegenden Stahls ein; mit der Folge großflächiger Emailschädigungen bis hin zu Durchbrüchen.

Schadensorte

Schäden durch elektrostatische Entladung entstehen vorzugsweise an Stellen mit hoher Relativgeschwindigkeit zwischen Medium und emailliertem Bauteil (beispielsweise an Rührflügelspitzen oder im Bereich des Behälterbodens und Auslaufstutzens) sowie an der Phasengrenze zwischen Flüssigkeit und Gasraum. Weiterhin sind Behälterstutzen am oberen Boden gefährdet, wenn der Anwender diese zum Befüllen des Apparates mit Feststoffen oder mit nichtleitenden Flüssigkeiten oder Suspensionen nutzt und sonst keine weiteren Vorkehrungen trifft. Daher ist es wichtig, bei Verfahren, bei denen es zu elektrostatischen Aufladungen beziehungsweise Entladungen kommen kann, besonderes Augenmerk auf folgende Aspekte zu legen:

Vermeiden elektrostatischer Aufladungen durch Anpassen des Verfahrens,

Art der Emaillierung: elektrisch ableitfähiges Email,

Werkstoffe der Einbauteile,

elektrisch ableitfähige Welle-Nabe-Verbindungen der geteilten Rührorgane,

elektrisch ableitfähige Flanschdichtungen.

Anpassen des Verfahrens

Das Anpassen und Verändern der verfahrenstechnischen Randbedingungen ist der wirkungsvollste Schritt, wenn auch sicherlich einer der schwierigsten. Schwierig deshalb, weil in der Regel die Anpassungen dazu führen, dass die Ausbringung des Prozesses nicht optimal ist, sich die Verfahrensdauer verlängert, unerwünschte Nebenprodukte entstehen oder im kritischsten Fall die Änderungen zu neuen Schwierigkeiten in vorgelagerten oder nachfolgenden Prozessschritten führen. Dennoch ist es zunächst sinnvoll, in einer systematischen Vorgehensweise zu prüfen, inwieweit es möglich ist, Verfahrensparameter zu ändern, um das Risiko von ...

