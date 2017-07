Der Energiekonzern Cheniere Energy Partners LP (ISIN: US16411Q1013, NYSE: CQP) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,425 US-Dollar je Aktie auszahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden demnach 1,70 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 30,86 US-Dollar (Stand: 21. Juli 2017) einer Dividendenrendite von 5,51 Prozent. Die Ausschüttung an die Aktionäre erfolgt am 11. August 2017 (Record ...

Den vollständigen Artikel lesen ...