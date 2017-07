Zürich - Die Julius Bär Gruppe hat im ersten Semester des laufenden Jahres den Neugeldzufluss weiter gesteigert, bei den Gewinnzahlen bleibt das Institut etwa auf Vorjahreshöhe. Der adjustierte Konzerngewinn für die ersten sechs Monate war mit 403,6 Mio CHF (+0,4%) wenig verändert, wie die Vermögensverwalterin am Montag mitteilte. Unter dem Strich resultiert ein um 2% tieferer Konzerngewinn nach IFRS von 353 Mio CHF.

Zum Semesterende verwaltete die Bank Vermögen in der Höhe von 354,7 Mrd CHF, leicht weniger als per Ende April 2017 (356 Mrd CHF), aber rund 6% mehr als per Ende 2016. Der Netto-Neugeldzufluss im Sechs-Monatszeitraum lag mit 10,2 Mrd CHF deutlich über den 5,5 Mrd im gleichen Vorjahreszeitraum. Beeinträchtigt wurden die Vermögen durch einen negativen Währungseffekt von 8,9 Mrd CHF - hauptsächlich aufgrund des Rückgangs ...

