HAMBURG (dpa-AFX) - Das Biotech-Unternehmen Evotec und der Pharmakonzern Bayer haben ihr Forschungsbündnis nach einem Erfolg verlängert. Ein Programm zum Frauenleiden Endometriose sei in die klinische Phase I überführt wurde, teilte das im TecDax gelistete Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Evotec erhalte nun eine Meilensteinzahlung. Bayer und Evotec hatten die Allianz im Oktober 2012 geschlossen. Diese wurde nun bis Ende 2018 verlängert. Im Rahmen der verlängerten Allianz sollen nun insgesamt vier klinische Kandidaten identifiziert werden. Von der Krankheit Endometriose sind den Angaben zufolge schätzungsweise zehn Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter betroffen./jha/stb

