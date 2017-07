Gerade hatte Morphosys die erste Zulassung in der Firmengeschichte berichtet, muss das Unternehmen bereits wieder einen Rückschlag hinnehmen. In einem Partnerprojekt mit Bayer hat der Wirkstoff Anetumab Ravtansine in einer klinischen Phase 2-Studie als Monotherapie bei Patienten mit rezidivierendem pleuralem Mesotheliom das primäre Studienziel nicht erreicht. Primäres Studienziel war das progressionsfreie Überleben ("progression free survival", PFS) von Patienten, die Anetumab Ravtansine erhielten. Der Wirkstoff Anetumab Ravtansine ist ein Antikörperkonjugat ("antibody drug conjugate", ADC), das einen therapeutischen Antikörper enthält, der unter Verwendung von MorphoSys' HuCAL-Technologie erzeugt wurde. Anetumab Ravtansine ist gegen das therapeutische Zielmolekül Mesothelin gerichtet. Das bösartige pleurale Mesotheliom ist eine seltene Tumorerkrankung, die typischerweise durch Asbest-Belastung verursacht wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...