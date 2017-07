Das Analysehaus RBC Capital hat Salzgitter AG nach der zuletzt starken Kursentwicklung von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Ioannis Masvoulas in einer Studie vom Montag allerdings dank einer leicht erhöhten Prognose für das operative Ergebnis in diesem Jahr von 38 auf 39 Euro an. Die Abstufung begründete er mit der zuletzt guten Kursentwicklung der Salzgitter-Aktie. So kletterte diese in den vergangenen zwölf Monaten um 44 Prozent, während der Stoxx 600 Basic Ressources als Referenzindex nur um 33 Prozent stieg. Damit sei Salzgitter jetzt angemessen bewertet./zb/fbr Datum der Analyse: 24.07.2017

AFA0001 2017-07-24/07:40

ISIN: DE0006202005