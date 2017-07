Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA I

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum in diesem und im nächsten Jahr bestätigt. Dahinter stecken schwächere Wachstumserwartungen für die USA und höhere Erwartungen für China und den Euroraum, wie der IWF in der aktualisierten Version seines Weltwirtschaftsausblicks mitteilte. Der IWF rechnet für 2017 wie schon im April dieses Jahres mit einem Anstieg des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,5 Prozent, und auch die Prognose für 2018 blieb bei 3,6 Prozent.

Für die USA prognostiziert der IWF nur noch Wachstumsraten von 2,1 (zuvor: 2,3) und 2,1 (2,5) Prozent, während für den Euroraum 1,9 (1,7) und 1,7 (1,6) Prozent Wachstum erwartet werden. Deutschlands BIP-Wachstumsprognose wurde auf 1,8 (1,6) und 1,6 (1,5) Prozent angehoben. Frankreich traut der IWF 1,5 (1,4) und 1,7 (1,6) Prozent Wachstum zu, Italien 1,3 (0,8) und 1,0 (0,8) Prozent und Spanien 3,1 (2,6) und 2,4 (2,1) Prozent.

Optimistischer ist der IWF auch mit Blick auf China, dem er nun Wachstumsraten von 6,7 (6,6) und 6,4 (6,2) Prozent vorhersagt. Für Japan werden nun BIP-Zuwächse von 1,3 (1,2) und 0,6 (0,6) Prozent prognostiziert und für Großbritannien 1,7 (2,0) und 1,5 (1,5) Prozent.

TAGESTHEMA II

Der größte Konkurrent von Uber in Südostasien, die Grabtaxi Holdings, wird in einer Finanzierungsrunde 2,5 Milliarden US-Dollar einsammeln. Das ist die größte Fundraising-Runde eines Start-ups in der Region. Die Mittel dürften Grabtaxi Holdings Pte mit Sitz in Singapur dabei helfen, sich gegen den Taxi-App-Anbieter aus San Francisco in seiner Heimatregion zu behaupten. Japans Softbank Group und der Mitfahrdienst Didi Chuxing führen die aktuelle Finanzierungsrunde an und werden bis zu 2 Milliarden Dollar einbringen, teilte GrabTaxi Holdings mit.

Grab, die private Auto-, Taxi-, Motorrad-Vermittlung sowie und Mitfahrgelegenheiten in über sieben Länder in der Region anbietet, wird zusätzliche 500 Millionen Dollar von bestehenden und neuen Investoren einsammeln. Die neuen Investoren gab der Konzern allerdings nicht bekannt. Durch die Transaktion komme Grab auf eine Bewertung von mehr als 6 Milliarden Dollar. Damit ist Grab das wertvollste Start-Up, sagte eine mit der Situation vertraute Person.

Grab, wurde 2012 von den Harvard-Business-School Klassenkameraden Anthony Tan und Tan Hooi Ling gegründet. Das Unternehmen will das frische Geld jetzt zur Stärkung des Marktanteils einsetzten. Zudem soll die Zahlungsabwicklung per Handy verbessert werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 2Q, Mountain View

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 54,2 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,1 zuvor: 52,0 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.464,70 -0,19% Nikkei-225 19.983,03 -0,58% Hang-Seng-Index 26.851,97 +0,55% Kospi 2.448,29 -0,07% Shanghai-Composite 3.254,87 +0,52% S&P/ASX 200 5.684,20 -0,67%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zu Beginn der neuen Woche lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen. Während die Aktienmärkte in Schanghai und Hongkong positive Vorzeichen aufweisen, geht es in Sydney und Tokio deutlicher nach unten. Der japanische Aktienmarkt wird dabei von der Aufwertung des Yen zum US-Dollar belastet, die negativ für exportabhängige japanische Unternehmen ist. Die rohstofflastige australische Börse leide darunter, dass Preise für Rohstoffe, darunter vor allem für Eisenerz, trotz des schwächeren Dollar gefallen seien, sagt Gary Huxtable von ASR Wealth Advisors. Daneben ziehen die schwergewichteten großen Banken des Landes den australischen Markt ins Minus. Sie machen etwa ein Viertel des S&P/ASX-200 aus und verlieren zwischen 0,9 und 1,4 Prozent. Gesunkene Anleiherenditen drücken derweil die Kurse japanischer Versicherer. Dai-ichi Life büßen 2,4 Prozent ein und T&D Holdings 2,5 Prozent. In Hongkong sind Aktien von Immobilienunternehmen gefragt, nachdem der Sunac-Chairman via Kurznachrichtendienst Weibo mitgeteilt hat, für sein Unternehmen habe der Cashflow unverändert Priorität. Sunac legen um fast 7 Prozent zu auf ein Rekordhoch. Times Property und Yuzhou Properties verbessern sich um 1,9 und 3,7 Prozent. Die Aktien des Apple-Zulieferers AAC Tech, die am Freitag um 12 Prozent eingebrochen waren, verlieren weitere 3 Prozent. Auslöser ist die Abstufung auf Sell von Buy durch die Analysten von CLSA. Der Kurs des Kameralinsenherstellers Sunny Optical, ebenfalls ein Apple-Zulieferer, erholt sich derweil und steigt um 3 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von General Electric (GE) haben ihre Verluste am Freitag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com leicht ausgebaut. Die Titel verloren 0,1 Prozent. Im regulären Geschäft hatte der Kurs schon um rund 3 Prozent nachgegeben, nachdem der scheidende CEO Jeff Immelt einen eher pessimistischen Ausblick gegeben hatte. Microsoft, die bis zur Schlussglocke 0,6 Prozent abgegeben hatten, ermäßigten sich nachbörslich um weitere 0,3 Prozent. Das Unternehmen hatte zwar gute Geschäftszahlen vorgelegt, doch belasteten Hinweise auf höhere operative Ausgaben den Kurs, wie die Analysten von Bernstein anmerkten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.580,07 -0,15 -31,71 9,20 S&P-500 2.472,54 -0,04 -0,91 10,44 Nasdaq-Comp. 6.387,75 -0,04 -2,25 18,66 Nasdaq-100 5.921,52 0,01 0,30 21,75 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 837 Mio 752 Mio Gewinner 1.400 1.484 Verlierer 1.551 1.446 Unverändert 130 146

Knapp behauptet - Nach den jüngsten Rekordständen war nun erst einmal Durchatmen angesagt. Doch der Verkaufsdruck war milde, und die Indizes bleiben noch immer nahe ihrer Allzeithochs. Von einer insgesamt günstigen Berichtssaison sprach David Lefkowitz, Aktienstratege bei UBS Wealth Management Americas. Aus Europa kamen aber klar negative Vorgaben. An den Finanzmärkten auf dem alten Kontinent wirkten die Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi vom Donnerstag nach, die weniger taubenhaft als erhofft ausgefallen waren und den Anlegern verdeutlichten, dass sich die Zeit des billigen Geldes ihrem Ende nähert. Bei General Electric ist der Gewinn nicht so stark eingebrochen wie befürchtet, gleichwohl ging es für die Aktie 2,9 Prozent nach unten. Während der Telefonkonferenz gab der scheidende CEO Jeff Immelt einen eher pessimistischen Ausblick. Bei Colgate-Palmolive enttäuschte der Umsatz, doch mit den gesunkenen Kursen kamen wiéder Käufer herein. Die Aktie stieg um 1,6 Prozent. Die Honeywell-Aktie zeigte sich 1 Prozent fester. Aussagen des CEO, der Konzern blicke sich nach Akquisitionen um, weckten die Fantasie der Anleger. Schon am Donnerstag nach Börsenschluss hatte Microsoft Quartalszahlen veröffentlicht, die über den Erwartungen lagen. Die Aktie konnte sich der negativen Stimmung aber nicht entziehen und gab um 0,6 Prozent nach. Positiv überrascht hat auch Visa, deren Aktien um 1,5 Prozent zulegten, nachdem die Kreditkartengesellschaft ihren Ausblick erhöht hat. Ebay-Aktien fielen dagegen um 1,5 Prozent, nachdem der Betreiber des gleichnamigen Internet-Auktionshauses einen Gewinneinbruch gemeldet hat.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,35 0,4 1,35 15,0 5 Jahre 1,80 -1,5 1,82 -12,3 7 Jahre 2,04 -2,9 2,07 -20,3 10 Jahre 2,24 -2,3 2,26 -20,8 30 Jahre 2,81 -2,0 2,83 -25,9

Von der politischen Unsicherheit profitierten vermeintlich sichere Häfen wie Staatsanleihen. Steigende Kurse drückten die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 2 Basispunkte auf 2,24 Prozent. Dabei stützte auch weiter die Erwartung, dass angesichts der zahmen Inflation die Zinswende durch die US-Notenbank gebremst werden könnte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1673 +0,0% 1,1669 1,1639 +11,0% EUR/JPY 129,67 -0,0% 129,73 130,06 +5,5% EUR/GBP 0,8968 -0,1% 0,8979 0,8957 +5,2% GBP/USD 1,3016 +0,2% 1,2994 1,2994 +5,5% USD/JPY 111,08 -0,1% 111,16 111,74 -5,0% USD/KRW 1114,80 -0,4% 1118,86 1118,83 -7,7% USD/CNY 6,7607 -0,1% 6,7669 6,7669 -2,7% USD/CNH 6,7551 -0,0% 6,7575 6,7626 -3,2% USD/HKD 7,8060 -0,0% 7,8090 7,8086 +0,7% AUD/USD 0,7932 +0,3% 0,7911 0,7902 +9,9%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 24, 2017 01:59 ET (05:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.