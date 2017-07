Erwartungsgemäß fällt es Brent C.O. schwer, sich in diesen Tagen oberhalb von 50,0 US-Dollar zu etablieren. Oberhalb dieser Marke ist die Luft zum Atmen vergleichsweise dünn. Der Markt billigt Brent C.O. in Anbetracht der aktuellen Gemengelage offenkundig kein höheres Preisniveau zu. Heute (Montag, 24.07.) findet in Sankt Petersburg in lauschiger Runde ein Treffen zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...