Der Artikel dazu hatte folgenden Titel: "Patrizia: Das Spiel wiederholt sich! Gibt's da wieder einen Treffer?" Dieser Trade hat trotz der "rauen See" am Freitag wieder zu einem Treffer geführt. Patrizia Immobilien stand am Freitag mit + 1,96% auf Platz 4 im SDAX. Unsere Trading-Idee beruhte darauf, dass die Unterstützung bei 15,20 Euro bisher gehalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...