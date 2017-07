FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag faktisch unbewegt in die neue Handelswoche gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag am Morgen nahezu unverändert bei 162,29 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 0,51 Prozent. Auch andere europäische Anleihemärkte starteten ruhig in den Tag.

Zu Wochenbeginn nehmen die Anleger wichtige Konjunkturbarometer in den Blick. Das Institut Markit veröffentlicht sowohl für die Eurozone als auch für die USA seine Einkaufsmanagerindizes, die ein Stimmungsbild ranghoher Unternehmensvertreter zeichnen. Außerdem dürften sich die Marktteilnehmer zunehmend auf die Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch vorbereiten. Es wird zwar keine abermalige Zinsanhebung erwartet, dafür aber Hinweise auf den geldpolitischen Kurs im weiteren Jahresverlauf./bgf/jkr/fbr

