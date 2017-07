DBK Deutsche Bank , JPMorgan zahlen 148 Mio $ in Yen-Libor-Klage EVT/BAYN Evotec , Bayer überführen Endometriose-Programm in Phase I EV4 Constantin-Medien-Ebit sinkt deutlich - schwächeres Filmgeschäft DAI Der in Stuttgart ansässige Autokonzern Daimler hat sich nach Informationen der Süddeutschen Zeitung in den vergangenen Jahren zumindest teilweise aus den geheimen Gesprächsrunden der großen deutschen Fahrzeughersteller zurückgezogen. Das geschah, nachdem 2011 ein Lkw-Kartell aufgeflogen war, das später zu einem Bußgeld von der EU-Kommission gegen Daimler verhängten Bußgeld in Höhe von 1,1 Milliarden Euro führte. Daimler hatte mit anderen Herstellern, die mit Ausnahme von MAN ebenfalls Strafen zahlen...

