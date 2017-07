Die Ölpreise stehen erneut unter Druck. Zuletzt hatten sich die Preise aufgrund der langsamer wachsenden Förderung in den USA wieder stabilisiert: Die Zahl der aktiven Bohrstellen war in der vergangenen Woche konstant geblieben. Zum einen ist das aber nur eine Momentaufnahme, zum anderen bröckelt die Disziplin der OPEC-Staaten. Im Juni haben einige Staaten - mitunter Saudi-Arabien - mehr produziert als vereinbart. Vor diesem Hintergrund bleiben Ölinvestments problematisch. Immerhin: Schlumberger stemmt sich dagegen. So hat man seinen Verlust im zweiten Quartal deutlich auf 74 Mio. $ (Vorjahr - 2,1 Mrd. $) verringert und zugleich den Umsatz um 8 % auf 7,5 Mrd. $ gesteigert. Damit wurden die Erwartungen der Analysten geschlagen. CEO Paal Kibsgaard erklärte die verbesserte Erlösentwicklung mit einem Anziehen des hydraulischen Frackings. Die Frage ist natürlich: Reicht ein KGV von 48 für das laufende und 27 für das nächste Quartal bei fraglichen Perspektiven für den Ölpreis aus um eine Trendwende zu rechtfertigen? Wir glauben noch nicht daran.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info