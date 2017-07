Mit einer Integration der Embedded JTAG Solutions von Göpel Electronic lässt sich der Prüfumfang der In-Circuit-Tester TSi-052 von Teradyne erhöhen. Durch parallele Prozessabläufe reduzieren sich die Testzeiten. Die Kombination der Testtechnologien eignet sich insbesondere für hochvolumige Produktionen komplexer elektrischer Baugruppen, so zum Beispiel im Automotivebereich. Die Systemintegration ermöglicht es dem Anwender, nach dem In-Circuit-Test (ICT) Baugruppen über verschiedene Interfaces zu testen und zu programmieren. Dabei stehen die Programmierung und die Inbetriebnahme der Aurix-Mikocontrollerfamile von Infineon Technologies sowie die Mikroprozessoren von Renesas im Fokus. Mittels Embedded-Technologien und Parallelisierung lassen sich die Taktzeiten verkürzen. Die Hardware für die Integration besteht aus einem Scanflex-Controller. Mit einer separaten Pylon-Schnittstelle werden acht differenzielle TAPs (Test Access Port) in den Adapterbereich geführt. Die Teradyne-Software Navigate ruft über den Testplan die Embedded JTAG-Solutions-Software System-Cascon auf und bindet die Testergebnisse in das Produktionsfenster ein.

