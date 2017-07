FMW-Redaktion

Das wird schwer für den Dax! Alle Augen richten sich heute auf die deutschen Autobauer im deutschen Leitindex, und die Frage ist, ob das nur der Anfang eines ungebremsten Abstiegs ist, nachdem schon die Diesel-Affäre viel Vertrauen gekostet hat. Jedenfalls sind die Folgen noch unabsehbar, es droht eine Klagewelle von Zuliferern, Kunden, Aktionären sowie der Kartellbehörden - ein Rattenschwanz unbekannter Länge.

Und das alles trifft den Dax in einer Situation, in der er ohnehin schon schwach auf der Brust war. Dass Mario Draghi den Märkten nicht mehr das gibt, was sie gewohnt waren, nämlich die Zusage unbegrenzter Liquidität, ist für die Akteure am Markt ein geradezu unerhörter Vorgang: nun ist das Schema durchbrochen, dass man im Grunde alles kaufen kann, ...

