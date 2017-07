Auf eines konnte man sich bislang in diesem Jahr verlassen: Der Dow Jones mag steigen, wie er will - die Aktie des Mischkonzerns General Electric (GE) bleibt trotzdem im Abwärtstrend. Und daran änderte sich auch nach den am Freitag präsentierten Zahlen nichts. Das Stimmungsbild der Akteure ist hier derart entschlossen negativ, dass es nicht einmal half, dass GE die Prognosen der Analysten hatte übertreffen können.

