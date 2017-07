Stuttgart - Die Finanztochter des bayrischen Autobauers BMW hat eine Anleihe (ISIN XS1647644274/ WKN A19LK0) mit einem Emissionsvolumen von 750 Mio. Norwegische Kronen (NOK) begeben, so die Börse Stuttgart.Verzinst werde die Währungsanleihe mit 1,50 Prozent p.a. und am 18.01.2021 solle die Rückzahlung erfolgen. Die kleinste handelbare Einheit liege bei 10.000 NOK. Werde die Währungsanleihe über die Börse gehandelt, erfolge die Abrechnung im Depot in Euro. Es werde kein Währungskonto benötigt. Der aktuelle Umrechnungskurs Euro/Norwegische Krone liege bei 9,3525. (Ausgabe 28 vom 21.07.2017) (24.07.2017/alc/n/a)

