Wien - Datenseitig steht diese Woche eindeutig die Schnellschätzung zum US-Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal (Fr.) im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Sehr sicher scheine zu sein, dass die Wirtschaftsleistung stärker zugelegt habe als im ersten Quartal, für das eine Zunahme von annualisiert 1,4% p.q. ausgewiesen werde. Die Spannbreite der Schätzungen der von Bloomberg befragten Analysten liege zwischen 0,9% p.q. und 3,2% p.q., mit einer Median-Schätzung von 2,5% p.q. Die Schätzung der Analysten der RBI liegt mit 2,7% p.q. leicht über der Konsensmeinung. Fest stehe, dass der private Konsum wieder deutlich zur Zunahme der Wirtschaftsleistung beigetragen habe. Recht sicher scheine auch zu sein, dass die Investitionen in Ausrüstungen und Bauten erneut spürbar zugelegt hätten. Der Staat dürfte seine Konsumausgaben in etwa auf dem Niveau des Vorquartals gehalten haben.

