Blue Cap AG: Blue Cap plant Straffung des Planatol Teilkonzerns

München, 24.07.2017 (24.07.2017) Blue Cap beabsichtigt, ihre 100%-ige Tochtergesellschaft (Teilkonzern), die PLANATOL Holding GmbH, auf die Blue Cap AG nach den Regelungen des Umwandlungsgesetzes zu verschmelzen.

Mit heutigem Datum wurde der Verschmelzungsvertrag geschlossen. Der Vollzug der Verschmelzung durch Eintragung im Handelsregister ist für August 2017 geplant. Nach dem erfolgreichen Verkauf der Biolink Gesellschaft für Verbindungstechnologien mbH führt die Verschmelzung der PLANATOL Holding zu einer weiteren Straffung der Organisationsstruktur und stärkeren Ausrichtung der Beteiligungen auf ihr Kerngeschäft.

(Ende)

Aussender: Blue Cap AG, Ludwigstraße 11, 80539 München, Deutschland

Ansprechpartner: Tobias Eiblmeier E-Mail: eiblmeier@blue-cap.de Tel.: 49 89 288 909 26 Website: www.blue-cap.de/ ISIN(s): DE000A0JM2M1

Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin,

ISIN DE000A0JM2M1

AXC0053 2017-07-24/09:12