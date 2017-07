FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind angesichts eines weiter starken Euro und der Sorgen um die deutschen Autobauer auch am Montag erst einmal vorsichtig geblieben. Wenige Minuten nach dem Börsenstart verlor der deutsche Leitindex Dax weitere 0,19 Prozent auf 12 217,02 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen büßte 0,22 Prozent auf 24 502,11 Punkte ein. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,30 Prozent auf 2267,95 Zähler runter. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte unverändert. Die Berichtssaison nimmt in dieser Woche Fahrt auf. Zum Wochenstart dürften von ihr aber noch wenig Impulse ausgehen.

In der vergangenen Woche hatte der starke Anstieg des Euro zum US-Dollar bereits die Stimmung getrübt. Er kann zur Belastung für die Exportindustrie werden. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1656 US-Dollar, nachdem sie in der Nacht bis auf 1,1684 Dollar gestiegen war. Mit den Einkaufsmanager-Indizes der Eurozone für die Industrie und die Dienstleistungen stehen wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Gesprächsthema am Markt bleibt außerdem der Kartellverdacht bei den deutschen Autobauern, deren Aktien im frühen Handel an ihren Abwärtstrend vom Freitag anknüpften./ajx/fbr

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0055 2017-07-24/09:17