- Planungen für ein neues Umtauschangebot in Nachfolgeanleihe 2017/2024 - Mittel für die Tilgung der Unternehmensanleihe 2012/2017 stehen bereit

Rottweil, 24. Juli 2017. Die BDT Media Automation GmbH, ein traditionsreicher Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen (Storage Automation) sowie innovativer Systemlösungen für Druck- und Automatisierungstechnik (Print Media Handling), gibt bekannt, dass die angekündigte Umsetzung des neuen Finanzierungsmix erfolgreich abgeschlossen wurde. Somit stehen die Mittel für die Tilgung der am 9. Oktober 2017 fälligen Altanleihe 2012/2017 bereits jetzt zur Verfügung. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT: "Wir konnten die Gespräche mit unseren Finanzierungspartnern erfolgreich abschließen und so die Refinanzierung unserer im Oktober fälligen Anleihe frühzeitig finalisieren.

Holger Rath, Geschäftsführer der BDT: "Ich werte die bislang platzierten und getauschten 2,8 Mio. Euro als entsprechenden Vertrauensvorschuss unserer Investoren. Aktuell laufen daher bei der BDT die Überlegungen, unseren Altinvestoren erneut die Möglichkeit zu geben, vor der Fälligkeit am 9. Oktober 2017 in die neue nachrangige 8 % Unternehmensanleihe 2017/2024 zu tauschen."

Optional behält sich das Unternehmen zudem vor, weitere Stücke der neuen Unternehmensanleihe 2017/2024 an interessierte Investoren über ein beauftragtes Bankhaus zu platzieren.

Zur BDT-Gruppe: Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Knapp 35 derzeit gültige Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Vor 50 Jahren gegründet, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 400 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland,

den USA, Mexiko, China und Singapur. >> www.bdt.de Kontakt Unternehmen: BDT Media Automation GmbH /// Phone: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: pr@bdt.de

