Was ist nur aus der deutschen Autoindustrie geworden? Sie waren der Stolz der deutschen Industrie, mehr als 800.000 Beschäftigte arbeiten in der Branche, sorgen für einen Umsatz von mehr als 400 Milliarden Euro. Und jetzt? Von dem Stolz wird bald nicht mehr viel übrig sein. Zur Diesel-Affäre kommt jetzt auch noch ein Kartellskandal.Heißt: Die deutschen Automobilkonzerne sollen sich in der Vergangenheit illegal abgesprochen haben. Das berichtet der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe. Nach dem derzeitigen Nachrichtenstand hatte VW schon am 4. Juli 2016 Selbstanzeige beim Kartellamt eingereicht. Daimler angeblich kurz danach.

Den vollständigen Artikel lesen ...