Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Opec kämpft mit den wachsenden Bedrohungen des Marktes

Die Mitglieder der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) sorgen sich, dass ihr Plan zur Fördereingrenzung zwecks Erhöhung der Preise nicht aufgeht. Das langgeplante Treffen im russischen St. Petersburg am Montag mit großen Produzenten außerhalb des Kartells ist deshalb besonders wichtig. Am Wochenende hatte die Opec erklärt, dass ihre Minister eine Reihe von "intensiven Gesprächen" über die Herausforderungen des Förderlimit-Abkommens geführt hätten.

US-Kongress bereitet Sanktionsbeschlüsse gegen Moskau, Teheran und Pjöngjang vor

Der US-Kongress bereitet für diese Woche Sanktionsbeschlüsse gegen Russland, den Iran und Nordkorea vor. Das Weiße Haus signalisierte am Sonntag, dass Präsident Donald Trump die Beschlüsse in Kraft setzen will. Zunächst hatte es so ausgesehen, als wenn das Weiße Haus gegen die Sanktionen sein Veto einlegen werde.

Trump äußert sich um 21.15 Uhr zu Obamacare - Medien

US-Präsident Donald Trump wird sich Medienberichten zufolge um 21.15 Uhr MESZ zur Zukunft der Krankenversicherung äußern. Diesen Berichten zufolge wird Trump nach einem Treffen mit "Opfern von Obamacare" im Weißen Haus ein Statement abgeben. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, hat für diese Woche eine Abstimmung über Änderungen an Obamacare angekündigt. In der vergangenen Woche hatten die Republikaner einen Plan zurückgezogen, Obamacare abzuschaffen. Grund war mangelnde Unterstützung in den eigenen Reihen.

Frankreichs Präsident Macron will wohl im Libyen-Konflikt vermitteln

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will einem Zeitungsbericht zufolge im Libyen-Konflikt vermitteln. Der von der UNO unterstützte Ministerpräsident Fajes al-Sarradsch und Marschall Chalifa Haftar, der die Gegenregierung in Ostlibyen unterstützt, wollten sich am Dienstag im Elysée-Palast in Paris treffen, berichtete das Journal du Dimanche. Dies habe ein weiterer Teilnehmer, der neue UN-Gesandte für Libyen, Ghassam Salamé, bestätigt.

Neuer Kommunikationschef des US-Präsidenten droht mit Entlassungen

Der neue Kommunikationsdirektor von US-Präsident Donald Trump, Anthony Scaramucci, will im Weißen Haus künftig hart durchgreifen. Er werde "drastische Maßnahmen" ergreifen, um nicht-autorisierte Gespräche von Mitarbeitern mit Journalisten zu unterbinden, sagte Scaramucci am Sonntag dem Sender Fox. Wer dies dennoch tue, werde gefeuert, sagte er in einem weiteren Interview mit dem Sender CBS.

Tausende Polen demonstrieren vor Gerichten gegen Umbau des Justizsystems

Tausende Polen haben auch am Sonntagabend wieder gegen den von der nationalkonservativen Regierung vorangetriebenen Umbau des Justizsystems protestiert. In der Hauptstadt Warschau und hundert weiteren Städten zogen die Menschen mit Kerzen vor Gerichtsgebäude. Unter- und Oberhaus hatten Ende der Woche einen Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem der Oberste Gerichtshof des Landes unter Regierungskontrolle gestellt werden soll. Der umstrittene Entwurf muss nur noch von Präsident Andrzej Duda unterzeichnet werden.

Kauder sieht im Streit um Besuchsrecht für deutsche Soldaten Nato am Zug

Im Streit um das Besuchsrecht für deutsche Parlamentarier auf dem türkischen Nato-Stützpunkt Konya hat Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) von der Nato mehr Engagement gefordert. Die Militärallianz müsse sich jetzt darum kümmern, dass "die Dinge wieder richtig funktionieren", sagte Kauder am Montag im ARD-Morgenmagazin. Die Nato sei schließlich auch ein Wertebündnis.

US-Gesandter im Bemühen um Entspannung in Israel erwartet

Im Bemühen um eine Entspannung der sich zuspitzenden Lage zwischen Israelis und Palästinensern haben die USA ihren Nahost-Beauftragten Jason Greenblatt nach Israel entsandt. Der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump sei in der Nacht zum Montag nach Israel aufgebrochen, um die Bemühungen zu unterstützen, die Spannungen in der Region zu reduzieren, sagte ein US-Beamter. Wegen verschärfter israelischer Sicherheitskontrollen am Tempelberg in Jerusalem war der Streit um die Juden wie Muslimen heilige Stätte zuletzt eskaliert.

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli 55,4 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli PROGNOSE: 54,6

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juni war 54,8

Einkaufsmanagerindex Service Juli 55,9 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Service Juli PROGNOSE: 56,7

Einkaufsmanagerindex Service Juni war 56,9

Einkaufsmanager-Sammelindex Juli 55,7 (1. Veröff.)

Einkaufsmanager-Sammelindex Juni war 56,6

SINGAPUR

Verbraucherpreise Juni +0,5% gg Vj (PROG: +0,7%)

Verbraucherpreise Kernrate Juni +1,5% (Mai: +1,6%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2017 03:06 ET (07:06 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.