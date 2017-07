BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Aufkommen des Kartellverdachts gegen deutsche Autobauer hat Unionsfraktionschef Volker Kauder die Hersteller aufgefordert, "reinen Tisch" zu machen. "Und dann können wir miteinander wieder in die Zukunft schauen", sagte der CDU-Politiker am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Sollten sich die Kartellverstöße bewahrheiten, wofür vieles spreche, "muss man schon den klaren Satz sagen: Recht und Gesetz gelten auch für die Auto-Industrie". Auf die Frage, ob der Kartellverdacht dem Label "Made in Germany" schade, antwortete Kauder: "Es hilft ihm jedenfalls nicht."/sk/DP/stb

