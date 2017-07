Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone nach Zahlen von 280 auf 285 Pence angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Der britische Telekom-Konzern habe im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Montag. Das Wachstum in anderen Märkten sei weiter dynamisch genug, um drohenden Konkurrenzdruck in Italien abfedern zu können. Lee passte seine mittelfristigen Schätzungen für Vodafone leicht nach oben an./tih/la Datum der Analyse: 24.07.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0009 2017-07-24/09:44

ISIN: GB00BH4HKS39