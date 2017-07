IRW-PRESS: Siyata Mobile Inc.: Siyata Mobile beginnt mit Gerätezulassung für sein Uniden® UV350 mit US-amerikanischem Tier 1-Mobilfunkbetreiber

Montreal (Québec), 24. Juli 2017. Siyata Mobile Inc. (TSX-V: SIM, OTCQB: SYATF) (Siyata oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit dem technischen Gerätezulassungsverfahren für sein in Fahrzeuge integrierbares Mobilgerät Uniden® UV350 4G/LTE mit einem Tier 1-Betreiber in den USA begonnen hat.

Das Uniden® UV350 4G/LTE ist das weltweit erste und einzige in Fahrzeuge integrierbare Mobilgerät mit Push-to-Talk Over Cellular (PoC) auf Band 14 und positioniert Siyata als führenden Anbieter von in Fahrzeuge integrierbaren PoC-Lösungen für Einsatzfahrzeuge, die auf das FirstNet Network umsteigen.

Marc Seelenfreund, CEO und Chairman von Siyata Mobile, sagte: Wir freuen uns, dass das UV350 nur drei Monate nach seiner Markteinführung von einem Tier 1-Mobilfunkanbieter in den USA als innovatives Gerät mit einzigartigen Funktionen für Nutzfahrzeuge identifiziert wurde. Dies ist ein bedeutsamer Meilenstein für das Unternehmen und ein wichtiger Schritt in Richtung des Betretens des umfassenden Markts in den USA.

Laut dem US-amerikanischen Verkehrsministerium (United States Department of Transportation) gab es im Jahr 2015 in den USA über zwölf Millionen Flottenfahrzeuge. Siyata ist bestrebt, der führende Anbieter von in Fahrzeuge integrierbaren und mobilen Hardwarelösungen zu werden, wenn die Kommunikationsplattformen dieser Nutzfahrzeuge aufgerüstet werden, um mit den Netzwerken der nächsten Generation, PoC-Lösungen und anderen Softwareanwendungen kompatibel zu sein.

Über Siyata

Siyata Mobile Inc. ist ein führender internationaler Entwickler und Anbieter von mobilen Kommunikationssystemen für Firmenkunden, der sich auf vernetzte Fahrzeugprodukte für professionelle Fuhrparks unter dem Markennamen Uniden® Cellular spezialisiert hat. Seit Entwicklung des ersten 3G-fähigen vernetzten Fahrzeuggeräts ist Siyata ein Branchenführer. Im Jahr 2017 wurde nun das weltweit erste integrierte 4G LTE-fähige Kommunikationsgerät für Fuhrparks auf den Markt gebracht. Durch die Zusammenführung von Sprach-, mobilen Push-to-talk-, Daten- und Fuhrparkmanagementlösungen in einem einzigen Gerät will sich das Unternehmen als DER Anbieter von vernetzten Fahrzeuglösungen für Nutzfahrzeuge und Fuhrparks auf der ganzen Welt etablieren.

Siyata bietet außerdem stoßfeste Handys für industrielle Nutzer und Signalbooster für private Haushalte, Gebäude und Fuhrparks mit schlechter Funkverbindung an. Zu Siyatas Kundenkreis zählen Mobilfunkbetreiber, Händler von Nutzfahrzeugtechnologien sowie Fuhrparks aller Größen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und im Mittleren Osten.

