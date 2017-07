BERLIN (Dow Jones)--Volkswagen hat sich einem Medienbericht zufolge aktiv an der Verfolgung Oppositioneller während der Militärdiktatur in Brasilien beteiligt. Die Konzerntochter Volkswagen do Brasil habe eigene Mitarbeiter und deren politische Gesinnung ausgespäht, berichten Süddeutsche Zeitung, NDR und SWR.

Die Informationen über Regimegegner seien dann an die politische Polizei der Militärmachthaber gelangt, die VW-Mitarbeiter auch direkt auf dem Firmengelände verhaftet habe. Der Volkswagen-Vorstand soll dem Bericht zufolge bereits 1979 von den Vorwürfen erfahren haben.

Der wegen des Diesel-Skandals schwer angegriffene Autokonzern hat den Historiker Christopher Kopper beauftragt, ein Gutachten über mögliche Verstrickungen zu erstellen. "Ich kann sagen, dass es eine regelmäßige Zusammenarbeit zwischen dem Werkschutz von VW do Brasil und dem Polizeiorgan des Regimes gab", sagte Kopper den drei Medien. Auch für Festnahmen auf dem Werksgelände sieht Kopper die Firma in der Verantwortung: "Ja, sie hat die Verhaftungen zugelassen."

Deutschlands größter Autohersteller will sich erst zu den Vorwürfen äußern, wenn Kopper seine Arbeit abgeschlossen hat. In Brasilien prüfen die Behörden indes, ob sie ein Verfahren gegen VW eröffnen werden. Das südamerikanische Land wurde zwischen 1964 und 1985 von der Armee beherrscht.

July 24, 2017

