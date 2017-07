BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 21-Jul-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 21/07/2017 IE00B88D2999 18894 GBP 4090625.675 216.5039523 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 21/07/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6388312.701 16.95223118 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 21/07/2017 IE00B7SD4R47 54367 EUR 11267180.01 207.2429968 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 21/07/2017 IE00B8JF9153 2675075 EUR 22004429.43 8.2257243 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 21/07/2017 IE00B878KX55 34587 EUR 8179842.206 236.500483 Daily ETP



Boost ShortDAX 21/07/2017 IE00B8GKPP93 729699 EUR 5720293.98 7.8392515 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 21/07/2017 IE00B7Y34M31 12150 USD 5792230.023 476.7267509 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 21/07/2017 IE00B8K7KM88 4147764 USD 35187674.11 8.4835285 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 21/07/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 7663568.441 819.0198184 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 21/07/2017 IE00B8VZVH32 4509767 USD 18508692.14 4.1041349 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 21/07/2017 IE00B7ZQC614 334141567 USD 180855526.5 0.5412542 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 21/07/2017 IE00B7SX5Y86 173683 USD 18507892.09 106.5613335 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 21/07/2017 IE00B8HGT870 715348 USD 16034817.07 22.4154077 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 21/07/2017 IE00B6X4BP29 16475 USD 1929017.049 117.0875295 Daily ETP



Boost Copper 3x 21/07/2017 IE00B8JVMZ80 290080 USD 5127132.091 17.67489 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 21/07/2017 IE00B8KD3F05 30997 USD 2829163.925 91.2721852 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 21/07/2017 IE00B8VC8061 122970576 USD 45998963.92 0.3740648 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 21/07/2017 IE00B76BRD76 227882 USD 7535247.369 33.0664439 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 21/07/2017 IE00B7XD2195 5877197 USD 20178844 3.4334129 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 21/07/2017 IE00B8JG1787 6215 USD 701627.1796 112.892547 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 21/07/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2345508.817 41.74988995 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 21/07/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2001671.595 66.94553831 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 21/07/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 413382.7192 157.3592384 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 21/07/2017 IE00BBGBF313 404395 GBP 22238670.69 54.99244721 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 21/07/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2754390.835 208.8875197 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 21/07/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 280870792.4 5453.801795 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 21/07/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 137779787.6 16926.26384 Daily ETP



Boost Palladium 21/07/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 800175.6127 58.9014069 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 21/07/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 758958.1722 101.5872269 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 21/07/2017 IE00B94QL251 4863 USD 597789.2975 122.9260328 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 21/07/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 289001.9994 5.1652696 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 21/07/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 383807.1864 73.8090743 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 21/07/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 656632.0106 88.8060604 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 21/07/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 483091.3364 81.0964137 Daily ETP



Boost Silver 2x 21/07/2017 IE00B94QL921 7515 USD 494994.3925 65.8675173 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 21/07/2017 IE00B94QL699 14638 USD 642138.711 43.8679267 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 21/07/2017 IE00B873CW36 1992014 EUR 24034649.5 12.0655023 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 21/07/2017 IE00B8NB3063 461666 EUR 36634525.17 79.3528767 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 21/07/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1531373.987 119.8258206 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 21/07/2017 IE00BKS8QM96 238001 EUR 13228703.36 55.5825537 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 21/07/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 925227.834 126.7435389 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 21/07/2017 IE00BKS8QN04 1108059 EUR 66359574.13 59.8881234 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 21/07/2017 IE00BKT09479 821 GBP 117355.3604 142.9419737 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 21/07/2017 IE00BKS8QQ35 196340 GBP 9846316.031 50.14931258 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 21/07/2017 IE00BKT09032 2500 USD 273290.4655 109.3161862 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 21/07/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10175690.35 76.965535 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 21/07/2017 IE00BLS09N40 556725 EUR 21657370.28 38.9013791 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 21/07/2017 IE00BLS09P63 531820 EUR 9684273.294 18.2096824 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 21/07/2017 IE00BLNMQS92 29277 EUR 3187269.168 108.8659756 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 21/07/2017 IE00BLNMQT00 49204 EUR 2102252.148 42.7252286 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 21/07/2017 IE00BVFZGC04 228808 USD 3323112.048 14.5235833 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 21/07/2017 IE00BVFZGF35 14077 USD 1616744.207 114.8500538 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 21/07/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1056221.225 22.7707497 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 21/07/2017 IE00BVFZGH58 13560 USD 1224635.047 90.3123191 Short Daily ETP



Boost Brent 21/07/2017 IE00BVFZGD11 447613 USD 6974415.355 15.5813512 Oil ETC



Boost Gold 21/07/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2853733.595 25.7399213 ETC



Boost Natural Gas 21/07/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1199610.067 24.2512042 ETC



Boost BTP 10Y 5x 21/07/2017 IE00BYNXNS22 82650 EUR 4369423.779 52.8665914 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 21/07/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3244025.869 54.3606453 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 21/07/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1462305.607 75.9481462 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 21/07/2017 IE00BYNXPK85 4003 EUR 306105.0948 76.468922 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 21/07/2017 IE00BYNXPM00 2962 EUR 273403.1663 92.3035673 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 21/07/2017 IE00BYTYHS72 475299 USD 9305036.226 19.5772266 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 21/07/2017 IE00BYTYHR65 40057 USD 1762354.381 43.996165 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 21/07/2017 IE00BYTYHN28 25306 USD 5204789.855 205.6741427 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 21/07/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 344823.1589 31.3475599 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 21/07/2017 IE00BYTYHQ58 13025785 USD 6711398.951 0.5152395 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 21/07/2017 IE00BYMB4Q22 179672 EUR 26918490.07 149.8201727 ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R29



Copyright RTT News/dpa-AFX