Brechen - ALNO AG erhält Massedarlehen - die sich im vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befindliche ALNO Aktiengesellschaft und die Gustav Wellmann GmbH & Co. KG haben zusammen ein Massedarlehen in Höhe von insgesamt bis zu 9,0 Millionen Euro erhalten, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

