Frankfurt - Nach der EZB ist vor der FED, so die Analysten der Helaba.In dieser Woche tage der geldpolitische Rat der US-Notenbank. Glaube man dem Markt, würden weiteren Zinsschritten in diesem und im kommenden Jahr nach einigen schwächeren Konjunkturdaten nur geringe Chancen eingeräumt. Dieses Mal werde sie die Füße noch still halten, weitere Zinserhöhungen seien dennoch auf dem Radar. Aufgrund des engen Arbeitsmarktes, wieder anziehender Ölpreise und auslaufender Sondereffekt sei schon bald mit einem erneuten Anstieg der Inflation zu rechnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...