ENSPOO (IT-Times) - Der finnische Smartphone-Hersteller Nokia Oyj will in Sachen Smartphones wieder angreifen. Nun sind neue Fotos des Nokia 8 aufgetaucht - und das soll mit einer ungewöhnlichen Farbe überzeugen. Für den Herbst 2017 plant Nokia in Kooperation mit HMD Global das neue Nokia 8. Von diesem...

Den vollständigen Artikel lesen ...