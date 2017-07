Pressemitteilung der One Square Advisory Services GmbH: One Square stellt Gegenantrag zu dem von SANHA vorgeschlagenen Restrukturierungskonzept

One Square lehnt das vorgeschlagene Restrukturierungskonzept der SANHA GmbH & Co. KG weiter als nicht nachhaltig tragfähig ab und hat zur anstehenden Abstimmung ohne Versammlung vom 25.7.2017 bis 31.07.2017 einen Gegenantrag eingereicht.

One Square hat den von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Independent Business Review (IBR) intensiv geprüft. One Square hatte dazu einen Fragenkatalog an die Gesellschaft geschickt, der bislang unbeantwortet blieb. Da folglich bislang nicht alle Fragen und offenen Themen geklärt werden konnten, hat sich One Square entschieden, zur anstehenden Abstimmung einen Gegenantrag zu stellen.

Dieser Gegenantrag setzt auf dem Antrag der Gesellschaft hinsichtlich Verlängerung ...

