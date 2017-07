Berlin - Die Kluft zwischen wirtschaftlicher Realität und dem Wunschdenken zahlreicher Marktteilnehmer ist nach wie vor sehr hoch, so Jan Gengel, CIIA, CEFA bei der Weberbank.In unseren vorherigen Publikationen haben wir bereits ausgeführt, dass wir nicht vor einem ausbrechenden Wirtschaftsboom stehen und sich das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr nicht verdoppeln wird - weder in Europa noch in Deutschland oder den USA, so die Analysten der Weberbank. Dennoch würden sich zahlreiche Vorlaufindikatoren wie beispielsweise der ifo-Index auf rekordhohen Niveaus, ohne ein Zeichen der Schwäche halten. Und je länger die Diskrepanz aus tatsächlicher Entwicklung und den Erwartungen anhalte, desto größer werde die Nervosität der Marktteilnehmer, auch mit Blick auf das Verhalten der Notenbanken. Unterlägen sie der Euphorie und würden ihre Geldpolitik straffen, um nicht zu spät zu agieren? Oder würden sie lieber Vorsicht walten lassen, um den Aufschwung nicht zu gefährden? Fragen über Fragen, die das Tagesgeschehen beherrschen würden.

