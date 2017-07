Paris - Nach einer Schwächephase am Ende des ersten Quartals ist der europäische Smart Beta ETF-Markt wieder zurück im positiven Bereich mit Zuflüssen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro, so die Experten von Lyxor Asset Management.Die Nettomittelzuflüsse in Smart Beta-ETFs hätten sich während der ersten sechs Monate des Jahres auf 3,4 Milliarden Euro belaufen. Das insgesamt in Smart Beta-ETFs verwaltete Vermögen sei im Vergleich zum Jahresende 2016 um 19 Prozent gestiegen und habe damit bei einem positiven Markteinfluss (5,6%) ein Niveau von 32,6 Milliarden Euro erreicht. Die Mittelzuflüsse seien dabei stabil gewesen und würden sich im Wesentlichen auf Income- und Value-Strategien konzentrieren, da viele Investoren rentierliche Anlagemöglichkeiten und alternative Renditequellen nachgefragt hätten.

