FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität der Euroraum-Wirtschaft ist im Juli langsamer als erwartet gewachsen, was vor allem an einer Verlangsamung in der Industrie lag. Der von IHS Markit erhobene aggregierte Einkaufsmanagerindex (PMI) sank auf 55,8 (Vormonat: 56,3) Punkte und damit auf den niedrigsten Wert seit sechs Monaten. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf 56,2 Punkte prognostiziert. Der Industrie-PMI sank auf 56,8 (57,4) Punkte, erwartet worden war ein Rückgang auf 57,2 Punkte. Der Service-PMI stagnierte dagegen wie erwartet bei 55,4 Punkten. Indexstände über 50 signalisieren eine Expansion des Sektors.

Vor allem dank der starken Auslandsnachfrage schnitt die Industrie auch diesmal wieder besser ab als der Service-Sektor, wenngleich die Produktionssteigerungsrate in der Industrie auf ein Sechsmonatstief sank. Die Zuwächse bei Auftragseingang, Auftragsbeständen und Beschäftigung fielen laut IHS Markit niedriger aus als im Juni, waren aber weiter solide.

IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson rechnet damit, dass die Wirtschaft des Euroraums im dritten Quartal um 0,6 Prozent wachsen wird. Für das zweite Quartal erwartet er 0,7 Prozent Wachstum.

Frankreichs Industrie-PMI stieg auf 55,4 (54,8) Punkte, Volkswirte hatten einen Rückgang auf 54,6 prognostiziert. Der Service-PMI verringerte sich dagegen auf 55,9 (56,9), erwartet worden waren 56,7. Der aggregierte PMI sank auf 55,7 (56,6) Punkte.

Der deutsche Industrie-PMI sank auf 58,3 (59,6) Punkte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 59,2 prognostiziert. Der im nicht-verarbeitenden Gewerbe erhobene PMI ging auf 53,5 (54,0) Punkte zurück. Erwartet worden war ein Anstieg auf 54,3 Punkte. Der aggregierte Gesamtindex schließlich sank auf ein Sechsmonatstief von 55,1 (56,4) Punkte.

