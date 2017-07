Hamburg (ots) -



Bitte nehmen auch Sie an der Umfrage teil



Das internationale Netzwerk GWPR (Global Women in PR) führt zum zweiten Mal in Folge eine Befragung (http://ots.de/6zM0m) von Fach- und Führungskräften in der Kommunikation durch. Die Umfrage wird erstmals auch in Deutschland erhoben. Wie hoch ist der Anteil von Frauen in den Führungsetagen von Kommunikationsabteilungen und PR-Agenturen, gibt es Gehaltsunterschiede, wie steht es um Arbeitsbedingungen, Kinderbetreuung und work-life balance - um diese Fragen geht es in der Studie.



Männer und Frauen werden gebeten, an dieser Umfrage (http://ots.de/6zM0m) teilzunehmen. Es dauert höchsten 10 Minuten, den online Fragebogen auszufüllen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.



Die Studie**, die 2016 in 12 Ländern* (nicht aber in Deutschland) durchgeführt wurde, hatte ergeben, dass trotz eines ingesamt höheren Frauenanteils im Kommmunikationsberuf die Führungsebene mehrheitlich von Männern besetzt wird. Nur 16% der obersten Führungspositionen waren von Frauen besetzt. Der über alle Ebenen durchschnittliche Jahresgehaltsunterschied betrug 19% zugunsten von Männern. GWPR setzt sich u.a. dafür ein, dass ein Arbeitsumfeld geschaffen wird, das geeignet ist, Frauen im Beruf zu halten und gleichberechtigt zu fördern.



*Australien, Canada, Frankreich, Indien, Italien, Middle East, Niederlande, Russia, Spain, Turkey, UK, US ** durchgeführt von One Poll und Hanson Search



Pressekontakt:



Sue Hardwick on +44 (0)7710 260743 sue@globalwpr.com or



Angela Oakes on +44 (0)7860 492914 angela@globalwpr.com