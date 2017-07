Von Markus Klausen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die großen deutschen Autokonzerne kommen auch am Montag an der Börse deutlich unter Druck. Investoren reagieren alarmiert auf die schwerwiegenden Kartellvorwürfe und schicken die Aktien von Daimler, Volkswagen und BMW auf Talfahrt. Dem Münchener Premiumhersteller hilft dabei nicht, dass er die Vorwürfe zumindest in Teilen zurückgewiesen hat.

Den stärksten Abschlag weist die Aktie von VW auf, die um 3,6 Prozent nachgibt. Daimler verlieren 3 Prozent und BMW 2,8 Prozent. Am Freitag waren die Aktien in Reaktion auf die Vorwürfe, wonach sich die Unternehmen seit Jahren in geheimen Runden über die Entwicklung ihrer Fahrzeuge, Kosten, Zulieferer und Märkte abgestimmt haben sollen, bereits eingeknickt.

Sorgen bereite Investoren vor allem der Umfang der Vorwürfe, da er weit über die Abgasmanipulation hinausgehe und auch Technik, Preisabsprachen und den Umgang mit Zulieferern umfasse, so Beobachter. Auf den Aktien könnte daher noch länger Verkaufsdruck lasten.

"Super-Gau" für Autokonzerne

Angesichts der Dimension der Vorwürfe drängen Investoren auf rasche Aufklärung: "Wir wollen jetzt wirklich sehr zeitnah aufgeklärt werden, was an den Vorwürfen dran ist", forderte Deka Investment. Die betroffenen Automobilhersteller sollten jetzt sehr schnell aufzeigen, wie man mit den Vorwürfen umgehen wolle, sagte Michael Schmidt, Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment, dem Handelsblatt.

Für die Hersteller kämen die Vorwürfe zur Unzeit. "Für die Diskussion um Diesel-Fahrverbote in Städten, möglichen Nachrüstungen von Dieselfahrzeugen sowie den rückläufigen Dieselneuzulassungen leistet das Kartell der Hersteller einen veritablen Bärendienst", so Auto-Experte Stefan Bratzel. "Vor dem Hintergrund des Dieselskandals sind verbotene Absprachen auch eine Art Super-Gau für die Glaubwürdigkeit der deutschen Automobilindustrie."

Klagewelle droht

Verbraucherschützer stellen unterdessen bereits eine Klagewelle durch Autokäufer in Aussicht. Klaus Müller, Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, rechnet mit Zehntausenden Verfahren, in denen Autokäufer Schadenersatz für überteuerte Fahrzeuge verlangen werden. Wegen der offenkundigen Absprachen der Hersteller hätten viele Kunden einen "möglicherweise viel zu hohen Preis" für ihre Autos gezahlt, sagte Müller der Süddeutschen Zeitung.

Die Verbraucherzentrale drängt nun darauf, per Gesetz eine Musterklage möglich zu machen, damit mutmaßlich betrogene Kunden nicht einzeln vor Gericht gehen müssen, sondern sich zusammentun können. Das gehöre zu den ersten Aufgaben der künftigen Regierung nach der Bundestagswahl im September, sagte Müller.

BMW weist Vorwurf in Teilen zurück

BMW erklärte am Wochenende, dass die Diskussionen mit anderen Branchenunternehmen über AdBlue-Behälter auf "den notwendigen Aufbau einer Betankungsinfrastruktur in Europa" abgezielt hätten. Die Münchener erklärten zugleich, dass die von ihnen eingesetzte Technologie sich deutlich von anderen Systemen unterscheide und "Fahrzeuge der BMW Group nicht manipuliert" würden. Zu den weiteren vom Magazin erhobenen Vorwürfen äußerte sich das Unternehmen nicht.

Das Magazin Spiegel hatte berichtet, dass VW mit seinen Töchtern Audi und Porsche, BMW und Daimler sich seit den 90er Jahren in geheimen Arbeitsgruppen über ihre Fahrzeuge abgesprochen haben sollen, unter anderem bei Dieselantrieben und insbesondere bei AdBlue-Systemen zur Abgasreinigung. Dem Bericht zufolge soll Volkswagen die Wettbewerbsbehörden über das Vorgehen informiert haben, um einer Strafe zu entgehen oder zumindest das Strafmaß zu verringern. Auch Daimler habe eine Art Selbstanzeige eingereicht.

Daimler soll sich in den vergangenen Jahren zumindest teilweise aus den geheimen Gesprächsrunden zurückgezogen haben. Das geschah, nachdem 2011 ein Lkw-Kartell aufgeflogen war, das später zu einem Bußgeld von der EU-Kommission gegen Daimler verhängten Bußgeld in Höhe von 1,1 Milliarden Euro führte, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Daimler hatte mit anderen Herstellern, die mit Ausnahme von MAN ebenfalls Strafen zahlen mussten, die Preise für Lastwagen abgesprochen.

