Zürich - Die Börsen warteten auf die Rede von EZB-Boss Draghi am Donnerstag. Dieser gab jedoch keine Hinweise auf das weitere Agieren und verwies auf den Herbst. Die stetige Erstarkung des EUR bremst die Aktienkurse in Europa, im Gegenzug notieren die Indices in den USA bei Rekordwerten und stützen damit den Rest der Welt. Der S&P 500 konnte über die Woche nochmals 0.5% zulegen und die alte Rekordmarke anheben. Dagegen sank Europa. Der breite STOXX 600 gab 1.9% nach und der DAX gar 3.1%, wo Bankaktien noch mehr verloren. Der SMI sank 1.1%, wobei Novartis beim Halbjahresabschluss mit der mittelfristig optimistischen Guidance eher Käufer anlockte.

Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen sanken in den USA weitere Basispunkte auf 2.23%. In Deutschland setzte die Rendite im Bund vom Höchst bei 0.60% vom Donnerstag der Vorwoche zu einer Korrektur um 10 Basispunkte auf 0.50% an und in der Schweiz konsolidierte der Zins bei der Null-Linie.

Taubenhafter Draghi

Nach dem starken Lauf des EUR aufgrund der Rede von Mr. Draghi zuvor im portugiesischen Sintra erwarteten die nervösen Devisenhändler eine korrigierende taubenhafte Rede. Mario Draghi gab aber keine weiteren Andeutungen, wann die Wende zu höheren Zinsen eingeleitet werde. Er will flexibel bleiben und situationsabhängig reagieren. Der EZB-Rat werde sich im Herbst mit der Frage des Ausstiegs aus dem Anleihe-Kaufprogramm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...