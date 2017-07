Baierbrunn (ots) - Als ideale Temperatur zum Einschlafen gelten in unseren Breitengraden 18 Grad. "Zu hohe Außentemperaturen verhindern, dass die Körpertemperatur nachts wie sonst um ein halbes bis ein Grad absinkt", erklärt Professor Thomas Penzel vom Schlafmedizinischen Zentrum der Charité Universitätsmedizin Berlin im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Diese körpereigene Klimaanlage helfe normalerweise beim Einschlafen. Um den kühlenden Effekt bei Hitze künstlich herbeizuführen, rät Penzel, vor dem Schlafengehen lauwarm zu duschen. Eiskalt sollte das Wasser nicht sein. Dann verengt es die Blutgefäße, sodass der Körper die gespeicherte Wärme schlechter abgeben kann.



