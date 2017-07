Mit allen Tricks pressen Fluglinien ihre Flieger voll. Für den normalen Fluggast schwindet der Komfort. Aber wie fliegt eigentlich die Politik-Elite? Ein Überblick über Fluggewohnheiten, Flieger und Beinfreiheiten.

Es wird eng an Bord. Nahezu alle großen Fluglinien haben in den vergangenen 20 Jahren ihre Flieger deutlich dichter bestuhlt. Immer mehr Passagiere sollen in die Jets passen. Dahinter steckt wirtschaftliches Kalkül und ein harter Konkurrenzkampf. Für die Passagiere, die sich über billige Flüge freuen, bedeutet das einen enormen Komfortverlust. Mit dem Ticketpreis schrumpft der Freiraum, analysiert die WirtschaftsWoche in ihrer aktuellen Titelgeschichte (Ausgabe 30).

Glück haben da all jene, die nicht auf den knappen Platz in der Economy-Class angewiesen sind. Neben den Chefs der Konzernriesen ist das die Politik-Elite. Staatschefs wie Angela Merkel, Wladimir Putin und Donald Trump sind schließlich keine Standardreisenden. Ihre Fluggewohnheiten unterscheiden sich teils drastisch - und die Beinfreiheit gehört selten zu ihren Problemen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel

Beim Flughafen ist Angela Merkel konventionell. Die Kanzlerin fliegt in Berlin (noch) von Tegel aus. Allerdings besteigt sie ihren Regierungsflieger im militärischen Teil des Flughafens, an der Avenue Jean Mermoz. Dort geht vieles unkomplizierter, der Check-In durch Beamte des Bundesverteidigungsministeriums ist kurz und höflich, meist läuft man direkt auf das Rollfeld.

Dort warten allerdings manchmal Schwierigkeiten. Die Flugzeugflotte der Regierung, auf die Angela Merkel neben anderen Vielfliegern wie dem Außenminister vertraut - die sogenannte "Weiße Flotte" mit acht Flugzeugen - gilt als komplett überlastet und störungsanfällig. Mehrfach schon musste sie am Boden bleiben, auf einer Fernreise vorvoriges Jahr mussten sich sogar Kanzlerin, Delegation, Vorstandschefs, Sicherheitsbeamte und Medien deswegen alle in eine kleine Maschine zwängen, also wie in der Economy, ohne jeden Sichtschutz. Das war ganz gemütlich, passte aber irgendwie nicht so recht zu einer Regierungschefin.

Auch deswegen will die Bundeswehr nun einen weiteren Airbus für die Flotte kaufen, natürlich erneut versehen mit VIP-Ausstattung, also Kanzlerinnenschlafzimmer, Dusche und Raketenabwehrsystem. Im vorderen Teil der Maschine befinden sich elegant ausgestattete Besprechungsräume für vertrauliche Gespräche, natürlich abhörsicher.

Für mitreisende Journalisten geht es weniger luxuriös zu. Sie sitzen ganz hinten in engen Reihen im Flieger, obwohl sie als Einzige einen - wenn auch reduzierten - Ticketpreis zahlen. Immerhin erhalten sie dafür Business-Class-Essen der Lufthansa und auch entsprechend schön gestaltete Toilettentäschchen. Das Entertainmentprogramm hingegen ist nicht kanzlerinnenwürdig: Es handelt sich dabei nur um wenige Filme, die zudem nicht häufig gewechselt werden.

Gregor Peter Schmitz

US-Präsident Donald Trump

Zwei Schlafzimmer, ein voll ausgestattetes Badezimmer und vergoldete Sicherheitsgurte: Donald Trump ist in seinem eigenen Jet stets gut gereist. Und doch ist die Air Force eine Klasse für sich - auch in den Augen des extravaganten US-Präsidenten. "Großartig" findet Trump die blau-weiße Boeing 747-200B. Es sei "ein besonderes Flugzeug."

Der Präsidentenflieger punktet mit einem üppigen Platzangebot: 317 Quadratmeter stehen zur Verfügung; insgesamt können 102 Personen in der Boeing mitfliegen. Es gibt 85 Telefone, viele davon abhörsicher, und 19 Fernseher. Auf den Fluren stehen Ledercouches für spontane Meetings und Gespräche. Die Präsidentensuite mit zwei Betten und einer Essecke liegt direkt unter dem Cockpit.

Ein Badezimmer und ein Fitnessraum stehen dem mächtigsten Mann der Welt ebenfalls exklusiv zur Verfügung.

Herzstück des "fliegenden Oval Office" ist aber das Büro: Hier sitzt Trump an einem großen Schreibtisch aus dunklem Holz und blickt auf einen Fernseher mit 127 Zentimeter Bildschirmdiagonale, über den er Videokonferenzen abhalten kann. Aus dem Büro heraus kann Trump - ähnlich wie aus einem TV-Studio - im Notfall auch direkt aus der Luft zu seinen Mitbürgern sprechen. Immer auf seinen Reisen dabei ist der so genannte "Football", eine schwarze Ledertasche mit den Angriffsplänen und Codes für die US-Atomwaffen.

Reisende in der Air Force One - Mitarbeiter des Weißen Hauses, Politiker, Pressevertreter - dürfen sich frei nach hinten bewegen, aber niemals über ihren eigenen Platz hinaus nach vorne laufen.

Tim Rahmann

Der französische Präsident Emmanuel Macron

Als Emmanuel Macron zum ersten Mal eine Präsidentenmaschine bestieg, schlug gleich der Blitz ein. Das war am 15. Mai 2012 auf dem Flug von Paris nach Berlin. Als Berater begleitete Macron den gerade ins Amt eingeführten Staatschef François Hollande zu seinem Antrittsbesuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Nun ist Macron selbst Präsident - und ihm stehen zwei Flugzeuge des Typs Falcon 7X aus dem Hause ...

