Für die Aktionäre der großen Goldkonzerne wird es in dieser Woche spannend, denn die Veröffentlichung der Quartalszahlen steht an. So wird u.a. Newmont Mining mit seinem Zahlenwerk bereits am Dienstag (25.07.) vorstellig werden. Für die US-Amerikaner wird es in erster Linie darum gehen, die sehr guten Zahlen aus dem ersten Quartal zu bestätigen. Das zweite Quartal war nicht ohne Herausforderungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...