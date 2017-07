FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.07.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 135 (154) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS NCC GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 155 (115) PENCE - BERENBERG CUTS NCC GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 155 (115) PENCE - CANACCORD CUTS SIRIUS REAL ESTATE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 57 PENCE - CANACCORD RAISES ACCESSO TECHNOLOGY TO 'BUY' ('HOLD') - PT 2190 (1600) PENCE - CANACCORD RAISES NCC GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 265 (118) PENCE - CITIGROUP RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1160 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES G4S PRICE TARGET TO 340 (325) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 325 (321) PENCE - 'NEUTRAL' - FTSE 100-INDIKATION +0.11% TO 7445 (CLOSE: 7452.91) POINTS BY IG - FTSE 100-INDIKATION -0.11% TO 7445 (CLOSE: 7452.91) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1075 (1050) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 839 (812) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES SPORTS DIRECT TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 350 (260) PENCE - GOLDMAN RAISES UBM PLC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 845 (857) PENCE - GOLDMAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 285 (280) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - INVESTEC INITIATES METRO BANK PLC WITH 'SELL' - TARGET 3450 PENCE - JEFFERIES CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 240 (265) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS STAGECOACH GROUP PLC PRICE TARGET TO 190 (230) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 58 (37) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES OPHIR ENERGY TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 75 PENCE - JEFFERIES RAISES SOCO INTERNATIONAL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 150 (400) PENCE - LIBERUM RAISES STHREE PRICE TARGET TO 390 (370) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4000 (4300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES DRAX GROUP TO 'OUTPERFORM' ('UNDERPERFORM') - PT 400 (340) P - RBC CAPITAL RAISES HARGREAVES LANSDOWN PT TO 1450 (1400) P. - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 585 (510) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES SPORTS DIRECT PT TO 300 (240) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RECKITT BENCKISER -1.62% - CYBER ATTACK BURDENS IN FIRST HALF YEAR - UBS RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 150 (135) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'BUY'



