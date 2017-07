BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionschef Volker Kauder hat von den deutschen Autoherstellern verlangt, die Kartellvorwürfe restlos aufzuklären. "Recht und Gesetz gelten auch für die Autoindustrie", sagte Kauder im ARD-Morgenmagazin. "Deswegen rate ich der Autoindustrie, reinen Tisch zu machen und zu sagen, was war", forderte der CDU-Politiker.

Kauder streckte der gescholtenen deutschen Leitindustrie aber gleichzeitig die Hand aus. Nach einer ehrlichen Aufarbeitung, "können wir miteinander wieder in die Zukunft schauen." Am Freitag hatte der Spiegel berichtet, dass sich VW mit seinen Töchtern Audi und Porsche, BMW und Daimler in geheimen Arbeitskreisen über Technik, Kosten, Zulieferer und sogar über die Abgasreinigung ihrer Dieselfahrzeuge abgesprochen hätten. Bislang hat sich nur BMW zu den Vorwürfen geäußert und in Teilen zurückgewiesen.

Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer kritisierte in verschiedenen Interviews die enge Verflechtung zwischen Politik und Autobranche in Deutschland. Mit Matthias Wissmann stehe ein Parteifreund von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als Cheflobbyist an der Spitze des Branchenverbandes VDA. Er forderte außerdem, das Steuerprivileg auf Diesel-Kraftstoff abzuschaffen. "Wir müssen weg vom Diesel", mahnte der Professor von der Universität Duisburg-Essen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2017 04:47 ET (08:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.