Gewinne aus vor 2009 gekauften Aktien sind steuerfrei. Zeitlich unbegrenzt, soweit absehbar. Welche Rechte Anleger haben, wo Vorsicht geboten ist.

Erst mit einigen Jahren Abstand fällt vielen Anlegern auf, was für eine Chance sie Ende 2008 hatten: Alle vor Jahresstart 2009 gekauften Aktien bieten ihnen Aussicht auf steuerfreie Gewinne beim späteren Verkauf. Sie sparen damit die sonst fällige Abgeltungsteuer von 26,375 Prozent inklusive Soli. Werden diese Altaktien mit Bestandsschutz nicht verkauft, sondern vererbt, übernehmen sogar auch Erben diesen Vorteil. Ein Steuervorteil bis in alle Ewigkeit? Ja, zumindest nach aktuellem Stand. Diese Einschränkung ist nötig, denn bei Fonds wurde die Regel bereits gekippt: Bei vor 2009 gekauften Fondsanteilen fällt auf die von 2018 an entstehenden Kursgewinne nun doch später Steuer an. Das sieht das Investmentsteuerreformgesetz vor. 100.000 Euro Freibetrag pro Anleger für weitere Gewinne aus diesen Fondsanteilen mit Bestandsschutz sollen die Folgen gering halten. Eigentliches Ziel sind vermögende Anleger, die sich mit speziellen Fonds (sogenannten Millionärsfonds) sonst dauerhaft der Ertragssteuer ...

