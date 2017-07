Stuttgart (ots) -



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Handy-Diebstahl - wie einfach es die Diebe haben



Rund 600 Handys werden jeden Tag in Deutschland gestohlen. Ein Mitarbeiter des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und ein IT-Sicherheitsexperte erklären, wie man sein Handy am besten schützt und was man nach einem Diebstahl tun sollte.



Kochschinken - wenn Vorgaben ignoriert werden



Günstiger Kochschinken vom Discounter oder Supermarkt besteht meist aus vielen einzelnen Schinkenstücken und damit nicht aus einer Schinkenkeule. Auf der Verpackung ist das oft nicht zu erkennen. Der Verbraucher wird in die Irre geführt. Die Produkte dürften so eigentlich nicht in den Handel. Was sagen Unternehmen dazu?



Hyaluron - die riskante Spritze gegen Falten



Der Markt für Hyaluron-Behandlungen boomt. Immer mehr Verbraucher nutzen das Medizinprodukt für kosmetische Zwecke. Die Nachfrage führt zu zahlreichen Billiganbietern. Im Internet werden sogar Schulungen für Anfänger angeboten. Die Folgen einer Falschbehandlung sind schmerzhaft und können zu Gerinnungsstörungen, sogenannten Hautinfarkten, führen.



Reisemängel - wenn Hotelversprechen nicht vorhanden sind



Wer einen teuren Urlaub bucht, erwartet, dass Katalogversprechen vor Ort eingehalten werden. "Marktcheck" konfrontiert TUI mit falschen Versprechungen.



Badespaß - was beim Schwimmen alles zu beachten ist



Immer wieder kommt es zu Badeunfällen, auch mit Todesfolge. Was muss beim Baden in Gewässern und Baggerseen beachtet werden? Wann überwiegt das Risiko? Was ist im Schwimmbad erlaubt und ab wann können Schwimmbäder Hausverbot erteilen? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet Fragen zum Thema Baden.



Bananen - wie funktioniert das Schälen am besten? "Marktcheck" testet Internettipps mit Passanten in Mainz.



