Bad Marienberg - Bei der diesjährigen Umsetzungskonferenz zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (High Level Political Forum on Sustainable Development) haben über 40 Staaten ihre Fortschrittsberichte vorgelegt - deutlich mehr als im vergangenen Jahr, so das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...