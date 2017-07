Hamburg (ots) - Die in den 80ern und 90ern geborenen Millennials gelten als die digitale Generation. Doch trotz Online-Leben spielt das haptische und sinnliche Erlebnis beim Kauf eines Duftes für die meisten Millennials eine wichtige Rolle. 56 Prozent entdecken ein neues Parfüm in einem Ladengeschäft. Das ist ein Ergebnis einer globalen Studie des Video-Advertising-Dienstleisters Teads.



Einen Duft zu kaufen, stellt für Millennials eine lange Reise dar. Sie brauchen zwischen drei und fünf Wochen, um ein neues Parfüm zu entdecken und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Dritte testet das Parfüm zudem vorher und jeder Fünfte recherchiert vorab im Netz Informationen zum Duft. Um Proben nach Hause geschickt zu bekommen, sind 38 Prozent der Millennials damit einverstanden, ihre persönlichen Daten zu teilen. Dies trifft besonders auf Frauen zu. Bei ihnen ist diese Bereitschaft um fast ein Viertel höher als bei Männern.



Produkt und Verpackung schlagen den Preis



Bei der Suche nach einem neuen Parfüm achten Millennials neben dem Duft (41 Prozent) am meisten auf die Verpackung (35 Prozent) sowie die Marke (30 Prozent). Der Preis (28 Prozent) folgt erst an vierter Stelle der ausschlaggebenden Faktoren. Hinsichtlich der Werbeansprache lässt sich die junge Zielgruppe vor allem durch Videos aktivieren, wie die Studie aufzeigt. Nachdem sie eine Parfüm-Videowerbung gesehen haben, gehen 18 Prozent der Millennials auf eine Suchmaschine und 17 Prozent suchen ein Ladengeschäft auf. Weitere 16 Prozent besuchen die Webseite einer Marke, zwölf Prozent klicken auf die Anzeige und jeder Zehnte ruft nach dem Anschauen einer Parfüm-Videowerbung eine Rezensionsseite im Netz auf.



Millennials interagieren mit den Produkten, für die sie sich begeistern



Interessiert sich die junge Zielgruppe für einen Duft, fühlt sich jeder Dritte mit der Marke verbunden, während sie eine Videowerbung ansehen. Diese kann zudem ausschlaggebend für den Kauf sein. 35 Prozent der Millennials mögen Videowerbung, die einen direkten Einkauf ermöglicht, und jeder Dritte begrüßt es, wenn diese Werbeform über einen Filialfinder verfügt.



Studiensteckbrief



Das Marktforschungsinstitut GWI befragte im Auftrag von Teads im vierten Quartal 2016 in den USA, UK, Frankreich und Deutschland insgesamt 1.621 junge Erwachsene, die zwischen 1980 und 1999 geboren wurden, zum Kauf von Düften.



